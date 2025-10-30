В Україні дорожчає курятина: наскільки та чи очікувати зниження вартості

В Україні найближчим часом курятина може подорожчати лише незначно — приблизно на 5–10 гривень за кілограм. Експерти пояснюють, що виробники навпаки намагатимуться швидше розпродавати продукцію, аби уникнути її псування у разі можливих відключень електроенергії.

Про це повідомила експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова, повідомляє OBOZ. За її словами, навіть якщо ціни й зростуть, то лише в межах 5–7 гривень, максимум — 10 гривень за кілограм. "Курятина не подорожчає суттєво, оскільки виробники зацікавлені реалізувати продукцію, щоб вона не зіпсувалася", — зазначила Руженкова.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало близько сотні птахофабрик. Частина з них зазнала руйнувань або змушена була скоротити обсяги виробництва. Однак три основні компанії продовжують стабільно постачати м'ясо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки.

Експертка пояснює, що навіть у випадку перебоїв з електропостачанням великі птахофабрики мають ресурси для збереження продукції. Якщо ж ситуація стане критичною, вони скорочуватимуть поголів’я або тимчасово знижуватимуть ціни, щоб не допустити втрат. "Якщо світло вимикатимуть і у торгових точках, визначити, хто саме підвищує ціни, без участі регуляторів буде складно", — додала вона.

Традиційно найдорожче м'ясо птиці коштує у грудні — напередодні новорічних і різдвяних свят. Це сезонне зростання, яке не пов’язане з блекаутами. За оцінками аналітиків, під кінець року ціна може зрости ще на 5–10 гривень, що буде звичайним ринковим коливанням.

Отже, ймовірні відключення електроенергії взимку можуть створити певні труднощі з логістикою, але не спричинять стрибка цін. Серед головних чинників стабільності експерти називають контроль із боку Антимонопольного комітету України. АМКУ неодноразово втручався у випадки необґрунтованого підвищення вартості продуктів.

"Торік комітет ефективно відреагував на ситуацію з виробниками яєць, а під час пандемії Covid-19 — на спроби торговельних мереж завищувати ціни. Тож якщо й цього разу хтось спробує скористатися ситуацією, реакція держави буде швидкою", — наголосила Руженкова.

