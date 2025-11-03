В Україні змінили правила подачі показників лічильників за газ: про що йдеться

Тепер для коректного нарахування вартості спожитого газу необхідно щомісяця, до 5 числа, подавати поточні показники лічильника. Водночас колишній популярний сервіс 104.ua більше не приймає ці дані, тож користувачам потрібно обирати інші канали для передачі інформації.

Як зазначили в "ГазПравда", зміни пов’язані з припиненням транзиту російського газу, що вплинуло і на процес фіксації споживання. Тепер, щоб уникнути помилок у нарахуваннях та зайвих витрат, необхідно скористатися альтернативними способами подання показників.

Наразі доступні такі варіанти:

Особистий кабінет постачальника газу — більшість компаній мають онлайн-сервіси для передачі даних.

— більшість компаній мають онлайн-сервіси для передачі даних. Офіційний сайт або чат-бот — деякі оператори пропонують подати показники через вебсайт або спеціальні боти.

— деякі оператори пропонують подати показники через вебсайт або спеціальні боти. Телефон або SMS — можна зателефонувати до контакт-центру свого газопостачальника або відправити коротке повідомлення.

Важливо подавати показники щомісяця, навіть якщо газ не використовувався або ви тимчасово не проживали за адресою. У таких випадках слід повторити попередні значення, аби уникнути автоматичного нарахування за усередненими нормами по будинку.

