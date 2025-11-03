В Украине изменили правила подачи показателей счетчиков за газ: о чем идет речь

Теперь для корректного начисления стоимости потребленного газа необходимо ежемесячно до 5 числа подавать текущие показатели счетчика. В то же время, бывший популярный сервис 104.ua больше не принимает эти данные, поэтому пользователям нужно выбирать другие каналы для передачи информации.

Как отметили в " ГазПравде ", изменения связаны с прекращением транзита российского газа, что повлияло и на процесс фиксации потребления. Теперь, чтобы избежать ошибок в начислениях и излишних расходах, необходимо воспользоваться альтернативными способами представления показателей.

Доступны следующие варианты:

Личный кабинет поставщика газа – большинство компаний имеют онлайн-сервисы для передачи данных.

– большинство компаний имеют онлайн-сервисы для передачи данных. Официальный сайт или чат-бот – некоторые операторы предлагают предоставить показатели через вебсайт или специальные боты.

– некоторые операторы предлагают предоставить показатели через вебсайт или специальные боты. Телефон или SMS — можно позвонить в контакт-центр своего газопоставщика или отправить краткое сообщение.

Важно подавать показатели каждый месяц, даже если газ не использовался или вы временно не проживали по адресу. В таких случаях следует повторить предыдущие значения во избежание автоматического начисления по усредненным нормам по дому.

