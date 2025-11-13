В Україні розгорнуть 'стіну дронів' для захисту від атак рф: про що йдеться

Україна має стати першою країною, де у бойових умовах випробують так звану "стіну дронів" — систему, що покликана створити суцільний повітряний заслін проти російських безпілотників і планеруючих авіабомб.

Про це повідомляє Business Insider. Йдеться про систему DWS-1 французької компанії Atreyd, яка вже направлена до України для тестування в реальних умовах: спочатку проти "Шахедів", а згодом — і проти керованих авіабомб (КАБ). Принцип роботи базується на груповому перехопленні — десятки невеликих дронів патрулюють повітряний простір і, виявивши загрозу, зорієнтовуються на снаряд або бомбу, щоб збити її ще до ураження цілі.

Засновник Atreyd, який попросив не називати його імені через чутливість операцій, порівняв систему з "літаючим мінним полем": дрони не лише відволікають, а фізично перехоплюють і знищують боєприпаси. За його словами, DWS-1 уже відправлено в Україну, і очікується, що вона почне працювати протягом кількох тижнів із пріоритетним завданням захищати міста та критичну інфраструктуру від безпілотників-камікадзе; у подальшому "стіну" можна буде розгорнути ближче до фронту для боротьби з планеруючими авіабомбами.

Технічна конструкція передбачає використання невеликих батарейних дронів, що запускаються з пускових майданчиків після виявлення загрози радарами. Кожен дрон несе невелике вибухове навантаження, їх розміщують шарами на визначеній відстані, а штучний інтелект коригує конфігурацію "стіни" залежно від траєкторії ворожого боєприпасу. Вартість перехоплення, за словами розробників, відносно низька — у межах кількох тисяч доларів, а незідетоновані апарати після посадки можуть повертатися в стрій.

Система розрахована на роботу навіть у середовищах без GPS завдяки попередньо завантаженим 3D-картам зони відповідальності. Дрони здатні діяти на великих висотах і оснащені засобами ідентифікації, щоб мінімізувати ризик випадкового ураження своїх. При цьому оператор зберігає можливість ручного керування і аварійного відключення системи.

