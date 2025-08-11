В Україні різко підскочили ціни на деякі продукти: що подорожчало аж на 82%

За підсумками липня в Україні зафіксовано найнижчий рівень інфляції з лютого 2025 року. У річному вимірі темпи зростання цін знизилися з 14,3% до 14,1% у порівнянні з липнем 2024-го. Основним чинником, що продовжує впливати на загальну інфляцію, залишається подорожчання продуктів харчування: від початку року їхня вартість зросла на 9,3%, а від червня минулого року – на 22,6%.

Лідером серед продуктів за темпами подорожчання стали яйця, ціна на які за рік піднялася на 82,4%. Такі показники оприлюднила Державна служба статистики України. Варто пам’ятати, що, як і в будь-якій офіційній звітності, у розрахунках враховуються середні ціни на певні товари.

У документі також зазначається: "У липні 2025 року споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,2% порівняно з червнем цього ж року".

Як змінилися ціни на продукти

За інформацією Держстату, протягом року в Україні помітно подорожчала низка харчових товарів. Лідером зростання стали:

яйця – +82,4% за рік (за останній місяць – лише +1,5%);

фрукти – +52,7% (за місяць – +1,7%);

соняшникова олія – +30,4% (за місяць – +0,4%).

Крім того, значно підвищилися ціни на вершкове масло (+27,8%), м’ясо (+24,2%) та молоко (+20,3%). Єдиним продуктом, що подешевшав за рік, став цукор – його вартість знизилася на 5,4%.

Протягом місяця вартість овочів знизилася на 23,9% завдяки сезонним факторам. Водночас це здешевлення не компенсувало річного зростання цін на них, яке становить 17,5%.

Зміни у вартості інших товарів і послуг

За даними Держстату, за рік подешевшали одяг і взуття – на 5,5% та 4,9% відповідно. В інших групах товарів і послуг зниження цін не спостерігалося.

Зокрема, за 12 місяців послуги зв’язку подорожчали на 17,3%, заклади громадського харчування та готелі – на 15,1%, медичні послуги – на 12,3%. Вартість освіти зросла на 12,1%, а відпочинку – на 1,2%.

Комунальні тарифи на газ і опалення залишилися без змін завдяки чинному мораторію. Також не відбулося зростання цін на електроенергію для побутових споживачів.

