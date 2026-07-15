В Україні впала ціна на сезонні овочі: скільки коштують

В Україні триває зниження цін на більшість овочів нового врожаю. Найпомітніше подешевшали буряк, картопля, морква, томати та зелень.

Водночас білокачанна капуста утримує попередній рівень вартості, а огірки й деякі ягоди, навпаки, дорожчають. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними експертів, оптові ціни на білокачанну капусту залишилися без змін і становлять 20–25 грн за кілограм. Водночас продовжує дорожчати торішня морква — максимальна ціна зросла з 35 до 40 грн/кг. Натомість молода морква стала значно доступнішою: її вартість знизилася з 43–47 до 28–30 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Знизилися й ціни на буряк нового врожаю — з 17–20 до 14–18 грн/кг. Минулорічна картопля продається за незмінною ціною 12–16 грн/кг, тоді як молода картопля подешевшала: верхня межа ціни впала з 25 до 15 грн/кг.

На овочевому ринку також спостерігаються різноспрямовані тенденції. Огірки подорожчали з 15–30 до 25–40 грн/кг, тоді як томати стали дешевшими — їхня вартість знизилася з 55–75 до 30–60 грн/кг.

Через збільшення пропозиції дешевшає й цукрова кукурудза — тепер її продають по 18–25 грн за качан замість 20–30 грн. Кабачки також стали доступнішими: максимальна ціна знизилася з 25 до 20 грн/кг. Баклажани подешевшали з 95–105 до 70–100 грн/кг.

У сегменті зелені також зафіксовано зниження цін. Зелена цибуля тепер коштує від 100 грн/кг замість 125 грн, кріп продають по 100–150 грн/кг замість 145–155 грн, а мінімальна ціна на петрушку зменшилася зі 115 до 100 грн/кг.

На фруктово-ягідному ринку також відбулися зміни. Лохина подешевшала з 300–450 до 250–350 грн/кг, а діапазон цін на чорницю звузився до 280–300 грн/кг замість 270–350 грн/кг.

Наприкінці сезону почала дорожчати полуниця — її оптова вартість зросла зі 120–160 до 135–200 грн/кг. Абрикоси стали дешевшими: ціни знизилися з 45–120 до 30–110 грн/кг. Водночас вишня помітно додала в ціні — з 60–110 до 100–140 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!