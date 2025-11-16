В Україні зросла ціна на сезонні продукти: яка вартість кілограму

Протягом вихідних ціни на овочі в Україні загалом зростали, хоч і не надто стрімко. Найпомітнішим стало подорожчання огірків: порівняно з минулою п’ятницею їхня вартість підскочила більш ніж на третину,

Нині одеські огірки продають по 105 грн за кілограм, тоді як наприкінці минулого тижня вони коштували 80 грн. Тиждень тому ціна трималася на рівні 95 грн. Про це свідчать дані "Столичного ринку".

Помідори за вихідні змінилися в ціні по-різному: червоні подорожчали до 60 грн за кілограм, додавши 5 грн, а рожеві, навпаки, втратили 10 грн і тепер коштують 75 грн. Загалом їхня вартість повернулася до рівня минулого понеділка.

Білокачанна капуста зросла в ціні з 8 до 10 грн за кілограм. Баклажани подорожчали з 80 до 95 грн на початку нового тижня.

Натомість перець "Геркулес" подешевшав: замість 115 грн перед вихідними його зараз продають за 95 грн. Картопля залишається стабільною вже тиждень — 12 грн за кілограм.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

У фруктовому сегменті на 10 грн подорожчала імпортна груша, яка тепер коштує 125 грн за кілограм. Апельсини, навпаки, знизилися в ціні з 70 до 65 грн.

Серед ягід нині найдорожчими є лохина та малина — це характерно для завершення осіннього сезону. Малина зросла в ціні до 650 грн за кілограм, що на 300 грн більше, ніж перед вихідними. Лохина подорожчала на 50 грн і тепер коштує 800 грн за кілограм.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!