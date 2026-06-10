В Україні зросли ціни на популярні ягоди: скільки коштують

Сезон ягід в Україні у 2026 році стартував пізніше звичного, а ціни на полуницю та черешню зросли майже на 50%. Причинами стали весняні заморозки, подорожчання ресурсів і логістичні труднощі. Найдоступніші ціни на ягоди прогнозують у середині липня, коли ринок насититься врожаєм із різних регіонів.

Про це повідомили аграрні експерти у коментарі медіа. Вони зазначають, що цього року сезон суттєво зсунувся через несприятливі погодні умови: затяжна холодна весна та заморозки уповільнили дозрівання ягід і частково скоротили врожай.

У низці регіонів постраждали навіть тепличні господарства. Зокрема, на Одещині через ожеледицю було пошкоджено тепличні покриття, що ускладнило вирощування ранньої продукції. Додатково на собівартість вплинули економічні чинники — подорожчання пального, добрив та електроенергії, проблеми з логістикою і дефіцит робочої сили в агросекторі.

У результаті ринок увійшов у сезон із меншими обсягами продукції та вищою собівартістю. Уже на початку червня прилавки заповнилися першими ягодами, однак покупці відзначають значне зростання цін у порівнянні з минулим роком.

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За оцінками аграріїв, частина врожаю ще не досягла оптимальної якості: через погодні коливання ягоди подекуди менші або менш солодкі. Орієнтовні роздрібні ціни по регіонах зараз такі:

полуниця (Одеса) — 160–180 грн/кг

українська черешня (Одеса) — близько 350 грн/кг

черешня (Київ, Закарпаття) — 200–400 грн/кг

імпортні абрикоси — від 180 грн/кг

персики та нектарини — від 150 грн/кг

Для порівняння, торік у цей самий період ягоди часто коштували 150–180 грн/кг, тоді як нині окремі позиції перевищують 250 грн/кг.

Фермери наголошують, що дефіциту ягід і фруктів у цілому не очікується, однак урожайність суттєво відрізняється залежно від регіону. Частина господарств втратила ранні сорти через заморозки, тоді як середньостиглі показують кращі результати.

На думку аграріїв, найбільш вигідний період для покупців припаде на середину літа — орієнтовно з 5 по 15 липня. У цей час очікується масове надходження продукції з різних областей, що збільшить пропозицію та тимчасово знизить ціни. Після завершення пікового сезону можливе нове поступове подорожчання.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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