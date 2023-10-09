Відкривати, відчиняти та розплющувати: У яких випадках треба вживати ці слова в українській мові

Коли треба писати відкривати, відчиняти а коли розплющувати

Через віковий вплив російської мови на українську, деякі слова, зокрема "открывать" часто вживаються в українському мовленні, хоча вона має багато відповідників, які залежать від контексту.

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Давайте розглянемо, як правильно вживати слово "відкривати" зазначає "Апостроф".

Відкривають/закривають

Слово "відкривають" використовуємо, коли йдеться про відкриття чогось нового, наприклад, закладу, закону, змагань у волейболі, секрету або очей когось перед правдою. Приклад:

"З нагоди відкриття торговельного комплексу "Передовий", всі клієнти отримають подарунки."

Відповідно, слово "закривають" використовуємо, коли мова йде про закриття чогось, наприклад, школи на ремонт, рахунку і так далі.

Відмикати/замикати

Слова "відмикати" та "замикати" вживаємо, коли людина використовує ключ для відкриття або закриття чогось, наприклад, дверей. Приклад:

"Злодій не мав змоги вдруге відімкнути двері будинку, оскільки систему замків було модернізовано."

Відчиняти/зачиняти

Слова "відчиняти" та "зачиняти" використовуються, коли виконання дії вимагає фізичного зусилля для відкриття або закриття чогось, такого як двері, вікна, ворота або будинок. Приклад:

"Відчиніть вікна, тут просто немає свіжого повітря!"

Проте важливо пам'ятати, що в День відкритих дверей (не відчинених!) мова йде про гостинність.

Розгорнути/згорнути

Слова "розгорнути" та "згорнути" використовуються, коли мова йде про книгу чи журнал, які можна розгортати та згортати. Приклад:

"Розгорнула книгу – і враз стало радісно в серці, так приємно."

Розплющувати/заплющувати

Слова "розплющувати" та "заплющувати" використовуються, коли мова йде про очі, і вони можуть бути розплющені або заплющені. Приклад:

"Після короткої дрімоти, він повільно почав розплющувати очі, намагаючись прокинутися повністю."

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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