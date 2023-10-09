Відкривати, відчиняти та розплющувати: В каких случаях нужно употреблять эти слова в украинском языке

Из-за возрастного влияния русского языка на украинский, некоторые слова, в частности "открывать", часто употребляются в украинском языке, хотя он имеет много соответствий, которые зависят от контекста.

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Давайте рассмотрим, как правильно употреблять слово "открывать" отмечает "Апостроф".

Відкривають/закривають

Слово "відкривають" используем, когда речь идет об открытии чего-то нового, например заведения, закона, соревнований в волейболе, секрета или глаз кого-то перед правдой. Пример:

"З нагоди відкриття торговельного комплексу "Передовий", всі клієнти отримають подарунки."

Соответственно, слово "закривають" используем, когда речь идет о закрытии чего-нибудь, например, школы на ремонт, счета и так далее.

Відмикати/замикати

Слова "відмикати" и "замикати" употребляем, когда человек использует ключ для открытия или закрытия чего-нибудь, например, двери. Пример:

"Злодій не мав змоги вдруге відімкнути двері будинку, оскільки систему замків було модернізовано."

Відчиняти/зачиняти

Слова "відчиняти" и "зачиняти" используются, когда выполнение действия требует физического усилия для открытия или закрытия чего-либо, такого как дверь, окна, ворота или дом. Пример:

"Відчиніть вікна, тут просто немає свіжого повітря!"

Однако важно помнить, что в День открытых дверей (не открытых!) речь идет о гостеприимстве.

Розгорнути/згорнути

Слова "розгорнути" и "згорнути" используются, когда речь идет о книге или журнале, которые можно разворачивать и сворачивать. Пример:

"Розгорнула книгу – і враз стало радісно в серці, так приємно."

Розплющувати/заплющувати

Слова "розплющувати" и "заплющувати" используются, когда речь идет об глазах, и они могут быть открыты или закрыты. Пример:

"Після короткої дрімоти, він повільно почав розплющувати очі, намагаючись прокинутися повністю."

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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