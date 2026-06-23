Смачно, як у бабусі: рецепт квашеної капусти на зиму
Цей рецепт традиційно передається з покоління в покоління. Для приготування потрібен простий набір продуктів: білокачанна капуста, морква, кам’яна сіль, перець горошком і лавровий лист.
Уже через 3–5 днів закуску можна куштувати. Рецептом поділився портал Shuba.
Особливості приготування
Квашена капуста у власному соку виходить хрумкою та щільною. Для ідеального результату капусту краще тонко нашаткувати — зручно це робити за допомогою шатківниці. Моркву додають натертою та змішують із капустою. Спеції — лавровий лист і перець горошком — рекомендують класти на дно банки, а не змішувати з основною масою.
Під час бродіння капусту слід кілька разів на день проколювати дерев’яною шпажкою до дна, щоб виходив зайвий газ. Найшвидше вона готова вже за 3 дні, якщо стоїть у теплому приміщенні. Важливий нюанс — сіль має бути саме кам’яна, не йодована, інакше процес квашення може порушитися.
Інгредієнти (на 1 кг капусти)
- капуста білокачанна — 1 кг
- морква — 80 г
- сіль кам’яна — 20 г
- лавровий лист — 2 шт.
- перець чорний горошком — 5 шт.
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Як приготувати
- Капусту промийте, обсушіть і розріжте на частини. Тонко нашаткуйте її та перекладіть у велику миску.
- Моркву очистіть і натріть на великій тертці, додайте до капусти. Всипте сіль і добре перемішайте, злегка приминаючи руками, щоб з’явився сік.
- На дно чистої банки покладіть лавровий лист і перець горошком. Щільно утрамбуйте капусту, викладаючи її шарами.
- Поставте банку в глибоку тарілку, щоб сік міг стікати, і накрийте нещільною кришкою. Залиште кваситися на 3–6 днів залежно від температури в приміщенні.
- Після завершення бродіння закрийте банку капроновою кришкою та зберігайте готову капусту в прохолодному місці.
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