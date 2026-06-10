Увага українцям у Чехії: з липня почнуть діяти нові правила для господарів собак

Українцям у Чехії, які утримують собак, можуть загрожувати штрафи до 300 тис. крон (приблизно 12,4 тис. євро). Таке покарання передбачене за недотримання нових правил реєстрації домашніх тварин, які набудуть чинності з 1 липня.

Про це повідомили в чеському Міністерстві сільського господарства. Відомо, що сама процедура реєстрації буде платною, однак її вартість визначатимуть безпосередньо ветеринарні клініки.

Як працюватиме реєстрація собак у Чехії

Згідно з новими правилами:

внесення даних до системи здійснюватимуть ветеринари;

кожну тварину реєструватимуть окремо;

власники повинні зареєструвати собаку не пізніше наступного щеплення від сказу;

цуценят із розплідників необхідно внести до бази ще до передачі новому власнику.

Які дані потрібно буде надати

Під час реєстрації вноситимуться такі відомості:

порода та стать тварини;

інформація про стерилізацію або кастрацію;

дані про вакцинацію проти сказу;

контактна інформація власника на випадок втрати тварини;

номер мікрочіпа або дані міжнародного pet-паспорта.

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Навіщо створюють єдину базу

За даними Європейської федерації кормів для домашніх тварин (FEDIAF), у Чехії проживає близько 2,23 млн собак, що є одним із найвищих показників у Європі. Створення централізованої бази покликане вирішити одразу кілька завдань:

швидше знаходити загублених або втікачів тварин;

боротися з нелегальною торгівлею та недобросовісними розплідниками;

полегшити роботу муніципальних служб і притулків;

посилити контроль за обов’язковою вакцинацією від сказу.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватиме Державна ветеринарна служба. Масових перевірок на вулицях не планують — перевірки проводитимуть у межах стандартних інспекційних процедур.

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