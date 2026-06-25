У тимчасово окупованому Севастополі запровадили обмеження електропостачання: що сталось

У тимчасово окупованому Севастополі запровадили режим тимчасових відключень електроенергії. Причиною називають необхідність знизити навантаження на енергомережі за межами Севастополя та запобігти можливим масштабним збоям у роботі енергосистеми.

Про це повідомив призначений Росією "губернатор" міста Михайло Развожаєв. За його словами, рішення було ухвалене за розпорядженням диспетчера Чорноморського регіонального диспетчерського управління.

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Развожаєв зазначив, що через те, що обмеження ініціював системний оператор, наразі відсутній погодинний графік відключень за конкретними адресами. Він додав, що відповідна інформація буде оприлюднена після її узгодження через офіційні канали "Севастопольенерго".

Також представник окупаційної адміністрації звернувся до мешканців із закликом поставитися до ситуації з розумінням і за можливості утриматися від використання енергоємних електроприладів.

Нагадаємо, дрони атакували Севастополь, уражено Балаклавську ТЕС.

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