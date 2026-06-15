Вручення повістки військовозобов’язаному з бронюванням: у яких випадках це законно

Бронювання від мобілізації не звільняє громадян від взаємодії з територіальними центрами комплектування (ТЦК). У певних випадках військовозобов’язані можуть отримати повістку навіть за наявності чинної відстрочки.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронювання працівників критично важливих підприємств надає лише право на відстрочку від призову, але не скасовує обов’язок дотримуватися правил військового обліку. Про це повідомляє Міноборони.

Юристи пояснюють, що ТЦК мають законні підстави викликати заброньованих осіб для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або перевірки документів. Вручення повістки в таких випадках не суперечить чинному законодавству.

Однією з найпоширеніших причин виклику є виявлення неточностей або розбіжностей у даних у реєстрі "Оберіг". У такій ситуації громадянина можуть запросити для актуалізації інформації. Також повістка може бути вручена для проходження ВЛК, адже медичний огляд є частиною процедур військового обліку навіть для осіб із бронюванням.

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Ще однією підставою є перевірка законності оформлення відстрочки. Якщо у ТЦК виникають сумніви щодо підстав бронювання, військовозобов’язаного можуть викликати для надання підтвердних документів. Фахівці радять не ігнорувати такі виклики. Неявка без поважних причин може спричинити адміністративну відповідальність, а в окремих випадках — і серйозніші наслідки.

Під час візиту до ТЦК рекомендується мати при собі паспорт, військово-облікові документи та підтвердження бронювання — наприклад, витяг із наказу або довідку від підприємства зі статусом критично важливого. Також варто перевіряти актуальність даних у застосунку "Резерв+", оскільки коректна інформація може спростити процедуру перевірки.

Водночас слід враховувати, що бронювання не є безстроковим. Воно діє протягом визначеного періоду і може бути скасоване у разі втрати підприємством статусу критично важливого або припинення трудових відносин із працівником.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

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