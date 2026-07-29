Зустріч пройшла дуже добре: Трамп про візит Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні пройшла успішно. За словами американського лідера, сторони обговорили низку важливих питань.

Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. "Для мене велика честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обговорили багато важливих питань. Зустріч пройшла дуже добре", — написав він.

Водночас, за інформацією редакторки американського телеканалу Newsmax Нани Саджаї, яка посилається на джерело, знайоме з перебігом переговорів, розмова лідерів була "дуже практичною". За даними журналістки, Трамп і Зеленський обговорили дипломатичні шляхи завершення війни, а також можливість видачі ліцензій на виробництво американської зброї в Україні як довгострокову перспективу.

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Крім того, під час зустрічі порушили питання можливого візиту до Києва спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Очікується, що така поїздка може надати нового імпульсу дипломатичним зусиллям щодо припинення війни.

Своєю чергою РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело повідомило, що переговори пройшли "дуже позитивно". Співрозмовник агентства оцінив зустріч не менш ніж у "8 із 10" та зазначив, що візит американських спецпредставників до Києва може відбутися вже найближчими тижнями.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що під час переговорів із Трампом сторони обговорили питання ліцензування виробництва перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ініціативи, які можуть посилити оборонні можливості України.

Зустріч президентів відбулася у закритому форматі без участі представників медіа. Публічних заяв після переговорів сторони не робили. За даними ЗМІ, Зеленський провів у Білому домі понад годину.

Нагадаємо, Зеленський планує зустріч у Білому домі з Трампом.