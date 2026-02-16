Другий інцидент за півроку: в США знову вибили українську біженку (фото)

У штаті Північна Кароліна 14 лютого сталася трагедія — у приватному будинку застрелили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш та її хлопця. Це вже другий резонансний випадок загибелі українок у цьому штаті за останній рік: у серпні 2025 року там також було вбито 23-річну Ірину Заруцьку.

Про інцидент повідомили місцеві правоохоронці, а також брат загиблої Михайло Товмаш у соціальних мережах. За його словами, дівчина втекла від війни в Україні, шукаючи безпеки у Сполучених Штатах, однак стала жертвою насильства у власному домі. Він наголосив, що це вже другий випадок за рік, коли українську біженку в Північній Кароліні вбиває чоловік.

За попередніми даними слідства, підозрюваним є колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно. Повідомляється, що він прибув до Північної Кароліни зі штату Огайо, подолавши близько семи годин у дорозі. Вночі чоловік незаконно проник до будинку, де на той момент перебували також молодші члени родини — дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.

Читайте також: Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: щонайменше 13 загиблих (фото)

Слідство встановило, що підозрюваний розбудив дітей і змусив хлопчика показати кімнату сестри. Після цього пролунали постріли, внаслідок яких Катерина Товмаш та її 28-річний партнер загинули.

Після скоєного чоловік залишив місце події, однак згодом його затримали. Йому інкримінують незаконне проникнення до житла та два пункти обвинувачення в умисному вбивстві.

Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. До США вона переїхала разом із родиною після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та прожила там близько двох років.

Нагадаємо, у Перу зіткнулись туристичні потяги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!