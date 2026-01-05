'Я не вірю, що такий удар мав місце' - Трамп про 'атаку' України на резиденцію путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сумнів щодо заяв Росії про нібито удар українських безпілотників по резиденції очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, він не вважає правдивими твердження про атаку саме на резиденцію Путіна.

Президент США зазначив, що якийсь інцидент міг статися поблизу, однак, на його думку, він не мав жодного стосунку до об’єкта, про який заявляє російська сторона. Про це він повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One, слова американського лідера наводить агентство Reuters.

Зазначимо, у понеділок, 29 грудня, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін поскаржився на нібито атаку українських дронів на його резиденцію "Ужин", розташовану в селі Довгі Бороди Новгородської області. Після цього Трамп, спілкуючись із представниками преси, визнав, що інформація про напад могла бути недостовірною.

Водночас він зауважив, що російський лідер того ж дня запевняв його в реальності атаки, хоча американський президент не виключив, що її могло й не бути.

