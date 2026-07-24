Язик проковтнете: рецепт кабачкової ікри по-херсонськи на зиму

Кабачкова ікра по-херсонськи — проста, бюджетна та дуже смачна домашня заготівля, яку легко приготувати з доступних овочів. До класичного рецепта входять кабачки, морква, цибуля, томатна паста, соняшникова олія, цукор, сіль і чорний перець.

Завдяки вдало підібраним пропорціям закуска виходить насиченою, ароматною та з яскравим овочевим смаком. Про це пише Shuba.

Головна особливість цього рецепта — рівна кількість основних овочів. Для приготування знадобиться по 1 кг кабачків, моркви та цибулі. Саме таке співвідношення забезпечує збалансований смак і ніжну консистенцію. Якщо кабачки вже перезрілі, перед приготуванням потрібно видалити тверде насіння. Овочі можна дрібно нарізати або натерти на великій тертці — так вони швидше приготуються.

Спочатку овочі тушкують до м'якості, що займає приблизно 20–30 хвилин, а потім подрібнюють блендером до однорідного пюре. Після цього додають томатну пасту, спеції та ще кілька хвилин проварюють масу. Готову ікру розкладають у заздалегідь стерилізовані банки й герметично закривають. Така заготівля чудово зберігається всю зиму та стане смачним доповненням до будь-якої страви.

Інгредієнти

кабачки — 1 кг;

морква — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 1 кг;

соняшникова олія — 200 мл;

томатна паста — 200 г;

цукор — 100 г;

сіль — 2 ст. л.;

чорний мелений перець — за смаком.

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Спосіб приготування

Крок 1. Підготуйте овочі

Очистьте цибулю та моркву, добре промийте. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. Кабачки наріжте невеликими кубиками, за потреби видаливши насіння.

Крок 2. Обсмажте й протушкуйте

У глибокій сковороді або каструлі розігрійте соняшникову олію. Спочатку обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву й готуйте ще близько п'яти хвилин. Після цього всипте кабачки та тушкуйте всі овочі 15–20 хвилин, доки вони не стануть м'якими.

Крок 3. Подрібніть масу

Готові овочі перебийте блендером до однорідної консистенції. Додайте томатну пасту, цукор, сіль і чорний перець, ретельно перемішайте. Доведіть масу до кипіння та варіть ще близько п'яти хвилин на слабкому вогні.

Крок 4. Закрийте в банки

Гарячу кабачкову ікру розкладіть у стерилізовані теплі банки та одразу герметично закатайте кришками. Після охолодження зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.

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