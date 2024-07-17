Юрист пояснив, чи можна оскаржити штраф ТЦК за неоновлення даних

Українці мали 60 днів, до 16 липня, щоб оновити військово-облікові дані. Зробити це можна було у ТЦК, ЦНАПі, або через додаток "Резерв+".

Адвокат Роман Кичко розповів "Еспресо", чи можна оскаржити штраф від ТЦК. За його словами, на ТЦК та СП може чекати наплив оскаржень у суді, проте наразі невідомо, як ця процедура працюватиме насправді.

"Примітка 1 до статті 210, що з'явилася після 16 травня, чітко вказує – не накладається штраф на особу, якщо відомості про військовозобов'язаного можна взяти чи отримати із реєстрів. Не з "Резерву плюс", а зі, скажімо, податкової, РАЦСу, банків – всього, що завгодно. Органи державної влади завжди казали, що організують взаємодію реєстрів. І я вважаю, що обов'язок довести, що ці відомості не можна було взяти з реєстру, лежить на ТЦК", – вказав він.

Читайте також: Кого з тих, хто оновив дані будуть першими призивати до ЗСУ з 17 липня: роз'яснення Ради

Адвокат запевнив, якщо довести, що дані можна було взяти з реєстрів, то штраф можна буде оскаржити як незаконний.

"Нещодавно я бачив випадок, коли людину намагались оштрафувати за порушення, яке було 10 років тому, але на 17 тис. грн. Так робити не можна. Штраф у 17 тисяч з'явився після 16 травня і ним не можна штрафувати тих людей, які порушили щось раніше", – зазначив Кичко.

Також юрист зауважив, що штраф можна буде оскаржити, якщо копію постанови про адмінправопорушення не вручать, не викличуть на розгляд справи чи не дозволять скористатися правовою допомогою.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!