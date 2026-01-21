Землю накрила потужна 7-бальна магнітна буря: прогноз на 21 січня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у цей період скаржиться на головний біль, підвищену втому, дратівливість і відчуття стресу.

Прогноз магнітних бур на день підготував Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Рівень геомагнітної активності визначається за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом: значення від 5 і вище вважаються ознакою сильної магнітної бурі.

У середу, 21 січня, очікується висока сонячна активність із К-індексом 7,3. Такий показник відповідає червоному рівню небезпеки та свідчить про сильну магнітну бурю, яка може суттєво впливати на самопочуття та здоров’я людей. Варто враховувати, що прогнози магнітних бур можуть коригуватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години. Тому рекомендується регулярно стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами та вибухами на Сонці, під час яких у космос вивільняється значна кількість енергії. Потоки заряджених частинок — протонів і електронів — рухаються в різних напрямках, зокрема й у бік Землі. Досягнувши земної магнітосфери, вони викликають збурення, відомі як магнітні або сонячні бурі.

Для оцінки інтенсивності таких явищ використовується К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими та зазвичай не відчуваються більшістю людей. Бурі з показником 5 і вище належать до червоного рівня й можуть негативно впливати на самопочуття, а також спричиняти збої в роботі систем зв’язку — супутників, мобільних мереж, радіочастот і GPS. За К-індексів 7–8 інколи можливе спостереження полярного сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей

Під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, що може призводити до головного болю, загальної слабкості, емоційної напруги та проблем зі сном. Спеціальних ліків від впливу магнітних бур не існує, однак симптоми можна полегшити за допомогою звичайних препаратів і правильного режиму дня.

Як підтримати організм у період магнітних бур

Дотримуватися режиму сну та харчування, повноцінно відпочивати.

Відмовитися від гострої, солоної та жирної їжі, алкоголю, зменшити споживання кави.

Пити більше води та трав’яних чаїв.

Частіше бувати на свіжому повітрі, за можливості — виїжджати за місто, уникаючи прямих сонячних променів.

Легкі фізичні навантаження допоможуть покращити самопочуття та додадуть енергії.

Намагатися уникати стресів і конфліктних ситуацій.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Вранці корисним буде контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

