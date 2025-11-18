Зимова субсидія: хто може залишитись без виплат

У 2025 році частина українців, зокрема пенсіонери, автоматично отримає оновлений розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зимовий період. Для більшості отримувачів перерахунок буде проведено без необхідності особистого звернення.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Кому переглянуть субсидію без заяви

Усі, хто вже отримує житлову субсидію, матимуть її перерахованою автоматично на опалювальний сезон 2025 року. Винятки становлять випадки, коли відбулися зміни, що можуть вплинути на право на допомогу або на її розмір.

Читайте також: Допомога при народженні дитині: яка категорія матерів не отримає 50 тисяч

Коли необхідно подавати нову заяву

Повторно звертатися за субсидією потрібно, якщо:

змінився склад сім’ї або місце проживання (звернення необхідно подати протягом 30 днів);

відбулися зміни, які впливають на розмір допомоги: новий соціальний статус, додавання нових комунальних послуг, здійснення витрат чи покупок понад 50 тис. грн.

Пенсіонери можуть розраховувати на збільшення субсидії

Люди пенсійного віку можуть подати заяву на перегляд субсидії, якщо:

вони нещодавно вийшли на пенсію;

припинили працювати й мають єдиним доходом пенсію.

У цих випадках Пенсійний фонд зобов’язаний провести перерахунок відповідно до змінених доходів.

Подати документи можна через ЦНАП, сервісні центри ПФУ, поштою, через портал ПФУ, застосунок "Дія" або через уповноважених осіб у громадах.

Хто може втратити право на субсидію

Пенсійний фонд нагадує, що виплату субсидії можуть припинити, якщо громадяни:

не сплачують свою частину комунальних платежів (за відсутності підтвердженої затримки доходів);

надали неправдиву інформацію щодо доходів або майна;

змінили місце реєстрації;

отримали у власність нову нерухомість, де не проживають;

самостійно подали заяву про відмову від субсидії.

Для відновлення виплат необхідно звернутися до ПФУ та надати документи, що підтверджують погашення заборгованості або інші підстави для повторного призначення допомоги.

Нагадаємо, в Україні стартує новий зимовий проект.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!