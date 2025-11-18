Зимняя субсидия: кто может остаться без выплат

В 2025 году часть украинцев, в частности, пенсионеры, автоматически получит обновленный размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в зимний период. Для большинства получателей перерасчет будет произведен без необходимости личного обращения.

Кому пересмотрят субсидию без заявления

Все, кто уже получает жилищную субсидию, будут перечислены автоматически на отопительный сезон 2025 года. Исключения составляют случаи, когда произошли изменения, которые могут повлиять на право на помощь или ее размер.

Когда необходимо подавать новое заявление

Повторно обращаться за субсидией нужно, если:

изменился состав семьи или место жительства (обращение необходимо подать в течение 30 дней);

произошли изменения, влияющие на размер пособия: новый социальный статус, добавление новых коммунальных услуг, осуществление расходов или покупок более 50 тыс. грн.

Пенсионеры могут рассчитывать на увеличение субсидии

Люди пенсионного возраста могут подать заявление на пересмотр субсидии, если:

они недавно вышли на пенсию;

прекратили работать и получают единым доходом пенсию.

В этих случаях Пенсионный фонд обязан произвести перерасчет в соответствии с измененными доходами.

Подать документы можно через ЦНАП, сервисные центры ПФУ, по почте, портал ПФУ, приложение "Действие" или через уполномоченных лиц в общинах.

Кто может потерять право на субсидию

Пенсионный фонд напоминает, что выплату субсидии могут прекратить, если граждане:

не уплачивают свою часть коммунальных платежей (при отсутствии подтвержденной задержки доходов);

предоставили ложную информацию о доходах или имуществе;

изменили место регистрации;

получили в собственность новую недвижимость, где не проживают;

самостоятельно подали заявление об отказе от субсидии.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие погашение задолженности или другие основания для повторного назначения пособия.

