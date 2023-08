Факти з життя Роберта Паттінсона: працював моделлю і жахливо водить авто

Роберт Паттінсон, широко відомий завдяки ролі Едварда Каллена у франшизі "Сутінки", зачарував глядачів у всьому світі. Однак цей талановитий актор набагато більше, ніж просто занурений у роздуми вампір. Існують деякі інтригуючі аспекти життя та кар'єри Паттінсона, про які шанувальники, можливо, не знали.

Модельний світ

Перш ніж його акторська кар'єра почалася, Паттінсон спробував себе у світі моделей. Ще в молодому віці його унікальна і незабутня зовнішність привернула увагу фахівців промисловості.

Він також музикант

Крім акторської майстерності, Паттінсон також талановитий музикант. Він не лише грає на фортепіано та гітарі, але співає та пише власні пісні.

Ви могли чути його проникливий голос в оригінальних композиціях "Never Think" та "Let Me Sign" з альбому "Сутінки". Його музичні таланти продовжують сяяти із композицією, записаною для фільму 2019 року "Вища громада".

Дуже поганий водій

Цікаво, що, попри свій екранний образ впевненого водія, Паттінсон відкрито визнав, що його навички водія залишають бажати кращого. Під час виступу на шоу Еллен Дедженерес він із гумором зізнався, що йому не вистачає досвіду за кермом. "Хоча технічно я водій, я – не досвідчений водій", – пожартував він.

Чи не втратив роль

У несподіваному одкровенні Паттінсон поділився, що ледь не втратив роль Едварда Каллена в серіалі "Сутінки". Через десять років після дебюту першого фільму він розповів, що спочатку його вважали "надто серйозним" у своєму образі.

Щоб допомогти розслабитися, йому дали екземпляр книги "Сутінки" Стефані Майєр, де кожен випадок усмішки його персонажа був відзначений для мотивації. На щастя, Паттінсон і режисер змогли набути балансу, що дозволило йому продовжувати зачаровувати глядачів своїм чином Едварда.

Нещасний випадок на знімальному майданчику

Під час зйомок першого фільму "Сутінки" Паттінсон зіштовхнувся з несподіваною проблемою першого ж дня. Під час сцени, де він мав підняти свою партнерку по фільму Крістен Стюарт, він потяг м'яз у досить незручному місці.

