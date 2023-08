Факты из жизни Роберта Паттинсона: работал моделью и ужасно водит авто

Роберт Паттинсон, широко известный благодаря роли Эдварда Каллена во франшизе "Сумерки", очаровал зрителей по всему миру. Однако этот талантливый актер гораздо больше, чем просто погруженныйв размышления вампир. Существуют некоторые интригующие аспекты жизни и карьеры Паттинсона, о которых поклонники, возможно, не знали.

Модельный мир

До того как его актерская карьера началась, Паттинсон попробовал себя в мире моделей. Еще в юном возрасте его уникальная и незабываемая внешность привлекла внимание профессионалов индустрии.

Он также музыкант

Помимо актерского мастерства, Паттинсон также талантливый музыкант. Он не только играет на фортепиано и гитаре, но поет и пишет собственные песни.

Вы могли слышать его проникновенный голос в оригинальных композициях "Never Think" и "Let Me Sign" из альбома "Сумерки". Его музыкальные таланты продолжают сиять с композицией, записанной для фильма 2019 года "Высшее общество".

Очень плохой водитель

Интересно, что, невзирая на свой экранный образ уверенного водителя, Паттинсон открыто признал, что его водительские навыки оставляют желать лучшего. Во время выступления на шоу Эллен Дедженерес он с юмором признался, что ему не хватает опыта за рулем. "Хотя технически я водитель, я – не опытный водитель", – пошутил он.

Едва не потерял роль

В неожиданном откровении Паттинсон поделился, что едва не потерял роль Эдварда Каллена в сериале "Сумерки". Спустя десять лет после дебюта первого фильма он рассказал, что поначалу его считали "слишком серьезным" в своем образе.

Чтобы помочь расслабиться, ему дали экземпляр книги "Сумерки" Стефани Майер, где каждый случай улыбки его персонажа был отмечен для мотивации. К счастью, Паттинсон и режиссер смогли обрести баланс, что позволило ему продолжать очаровывать зрителей своим образом Эдварда.

Несчастный случай на съемочной площадке

Во время съемок первого фильма "Сумерки" Паттинсон столкнулся с неожиданной проблемой в первый же день. Во время сцены, где он должен был поднять свою партнершу по фильму Кристен Стюарт, он потащил мышцу в довольно неудобном месте.

