Як виростити красивий сад: корисні поради для садівників-початківців

Кожен мріє про невеличкий красивий сад поблизу будинку. Однак насправді створити його не так просто, як здається на перший погляд. UaPortal поділився декількома порадами, які допоможуть вам виростити невелику колекцію рослин у внутрішньому дворику чи на балконі.

Ґрунт

Ґрунт складається з багатого складу органічних речовин, відомих як гумус, в якому кишить життям. Перед висадженням рослин, важливо визначити конкретний тип землі. До того ж ви можете провести простий тест, що може також виявити рівень кислотності вашого ґрунту. Покращуйте його якість, підживлюючи гноєм або садовим компостом.

Сонячне світло й тінь

Сонячне світло необхідне для росту всього живого, але його кількість може бути різною. Деякі рослини процвітають на сонячних ділянках, а інші – віддають перевагу тіні. Щоб визначити сторону саду, зважаючи на місце розташування будинку (північ, південь, схід або захід), скористайтеся компасом. Зазвичай ділянки на південній стороні отримують достатньо сонячного світла.

Пам’ятайте, що характер освітлення змінюється впродовж дня та в різні пори року. Тому поспостерігайте за тим, які ділянки саду перебувають під прямими сонячними променями, а які – затінені. Згодом, купуючи рослини, враховуйте цю інформацію.

Вітер та укриття

Придивіться, чи є ваш сад відкритим або захищеним. Зокрема, розташовані поблизу узбережжя або на вершинах пагорбів городи більш схильні до вітряних умов. Ці фактори також потрібно враховувати, коли визначаєте відповідні сорти рослин для вашого саду.

Рівень вологи

Важливо підбирати рослини відповідно рівня вологи. Враховуйте, що доступність зволоження в саду також може бути різною. Наприклад, бордюри на південній стороні або ті, що прилягають до стін зазвичай є сухіші навіть після дощу, а затінені ділянки або місця біля джерел води – більш вологі.

Температурний режим

У магазинах є чимало рослин, які ростуть у різних кліматичних зонах – від посушливих пустель до тропічних лісів. Якщо правильно за ними доглядати, то більшість зможе процвітати й в українських садах. Однак потрібно знати типові зимові температури та визначити "гарячі точки" влітку. За допомогою цих знань, ви зможете правильно вибрати й розташувати рослини. Пам’ятайте, що в холодну погоду, певні ділянки саду можуть зазнавати тривалих заморозків, які зазвичай називають "морозними кишенями".

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