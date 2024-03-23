Названо сім слів в українській мові, які часто вживають з помилкою

Часто неправильне використання слів в українській мові виникає через пряму калькою з російської. Розповідаємо деякі з найбільш розповсюджених помилок та поради, як їх уникнути.

З кожним днем все більше людей вирішують говорити українською, хоча дехто ще соромиться через можливі помилки. Проте, помилки – це нормально, і не варто через них хвилюватися. На сайті NV висвітлили сім найбільш типових помилок у вживанні слів та надали правильні варіанти їх використання.

Даний — цей

Слово "даний" часто використовують як синонім до "цей" або "той", але це помилково, адже воно є запозиченням з російської мови, де "данный" вживається для позначення конкретності. В українській мові коректно використовувати "цей".

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Знаходиться — перебуває

Про місцезнаходження слід говорити "перебуває" або "розташований", а не "знаходиться". До прикладу: "Заклад розташований за адресою вул. Тараса Шевченка, 1".

Ти правий — ти маєш рацію

Вислів "ти правий" є ще одною калькою з російської фрази "ты прав". Українською правильно казати "ти маєш рацію". Прикметник "правий" в українській мові описує об’єкт, що знаходиться справа (антонім – "лівий").

У більшості випадків — здебільшого

Коли мова йде про загальну тенденцію, вживаємо "здебільшого". Наприклад: "У неділю ввечері в цьому закладі здебільшого людно".

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Ясно — зрозуміло

Для підтвердження розуміння інформації використовуємо "зрозуміло", а не "ясно". "Ясно" можна вживати як опис погоди або видимості, наприклад: "Ясно сяяло сонце в синьому травневому небі".

Заставляти — змушувати

У словнику правильна версія слова, що позначає примус до певної дії, – це "змушувати". А заставляти можна щось чимось, наприклад: "Бабуся заставила підвіконня митими банками".

Розстрочка — на виплат

Якщо ми говоримо про розтермінування виплати якоїсь суми, то правильно вживати "на виплат". Розстрочка — неправильний варіант, який, ймовірно, утворився від російського слова "рассрочка".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно перекласти "вы правы" українською. Мовознавець назвав поширену помилку.

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