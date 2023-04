П'ять цікавих та маловідомих фактів про культову групу Queen

UAportal підготував статтю про п'ять цікавих фактів про культову групу Queen. Колектив став одним із найуспішніших в історії, проте є маловідомі факти про групу.

Queen – це британський рок-гурт, який був утворений у Лондоні у 1970 році. Група складалася з чотирьох учасників: Фредді Мерк'юрі, Брайан Мей, Джон Дікон та Роджер Тейлор.

За свою кар'єру Queen випустили 15 студійних альбомів, серед найвідоміших пісень - "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" та "Somebody to Love". Владна присутність Фредді Меркьюрі на сцені та потужний вокал у поєднанні з музичним талантом та унікальним стилем гурту допомогли їм стати одним із найуспішніших гуртів усіх часів.

Факт 1

Хітова пісня "Bohemian Rhapsody" була написана Фредді Мерк'юрі, і на її запис пішло три тижні. Пісня відома своєю складною структурою та багатошаровими гармоніями, і після виходу 1975 року вона одразу стала класикою. Однак лише після виходу музичного відеокліпу 1977 року пісня стала справжнім хітом.

Факт 2

Провідний гітарист Браян Мей також є астрофізиком. Мей отримав ступінь доктора філософії з астрофізики у 2007 році, більш ніж через 30 років після того, як він почав працювати над своєю дисертацією. Незважаючи на свій музичний успіх, Мей завжди захоплювався наукою та астрономією, і навіть був співавтором кількох наукових праць упродовж своєї кар'єри.

Факт 3

Пісня "We Will Rock You" була написана як гімн для стадіонів, щоб підкачати натовп під час живих виступів. Пісня відрізняється простим, ударним ритмом і культовим ритмом "топати-плескати", і вона стала невід'ємною частиною спортивних заходів по всьому світу.

Факт 4

Queen стали першим гуртом, який дав стадіонний концерт у Латинській Америці, виступивши перед більш ніж 131 000 шанувальників у Сан-Паулу, Бразилія, у 1981 році. Цей історичний концерт став важливою віхою для гурту і допоміг закріпити його статус одного з найбільших гуртів у світі.

Факт 5

У пісні Somebody to Love звучить величезний хор накладених один на одного вокальних партій, які були виконані Фредді Меркьюрі. Щоб досягти ефекту багатошаровості, Меркьюрі записав кілька доріжок із власним співом кожної частини хору, внаслідок чого вийшов багатий та повний звук, який став одним із фірмових стилів групи.

