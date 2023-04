Пять интересных и малоизвестных фактов о культовой группе Queen

UAportal подготовил статью о пяти интересных фактах о культовой группе Queen. Коллектив стал одни из самых успешных в истории, однако есть малоизвестные факты о группе.

Queen – это британская рок-группа, которая была образована в Лондоне в 1970 году. Группа состояла из четырех участников: Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор.

За свою карьеру Queen выпустили 15 студийных альбомов, среди самых известных песен – "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" и "Somebody to Love". Властное присутствие Фредди Меркьюри на сцене и мощный вокал в сочетании с музыкальным талантом и уникальным стилем группы помогли им стать одной из самых успешных групп всех времен.

Факт 1

Хитовая песня "Bohemian Rhapsody" была написана Фредди Меркьюри, и на ее запись ушло три недели. Песня известна своей сложной структурой и многослойными гармониями, и после выхода в 1975 году она сразу стала классикой. Однако только после выхода музыкального видеоклипа в 1977 году песня стала настоящим хитом.

Факт 2

Ведущий гитарист Брайан Мэй также является астрофизиком. Мэй получил степень доктора философии по астрофизике в 2007 году, более чем через 30 лет после того, как он начал работать над своей диссертацией. Несмотря на свой музыкальный успех, Мэй всегда увлекался наукой и астрономией, и даже был соавтором нескольких научных работ на протяжении своей карьеры.

Факт 3

Песня "We Will Rock You" была написана как гимн для стадионов, с целью подкачать толпу во время живых выступлений. Песня отличается простым, ударяющим ритмом и культовым ритмом "топай-хлопай", и она стала неотъемлемой частью спортивных мероприятий по всему миру.

Факт 4

Queen стали первой группой, которая дала стадионный концерт в Латинской Америке, выступив перед более чем 131 000 поклонников в Сан-Паулу, Бразилия, в 1981 году. Этот исторический концерт стал важной вехой для группы и помог закрепить ее статус одной из самых больших групп в мире.

Факт 5

В песне "Somebody to Love" звучит огромный хор наложенных друг на друга вокальных партий, которые были исполнены Фредди Меркьюри. Чтобы добиться эффекта многослойности, Меркьюри записал несколько дорожек с собственным пением каждой части хора, в результате чего получился богатый и полный звук, который стал одним из фирменных стилей группы.

