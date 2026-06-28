Бронирование от мобилизации: нужно ли проходить ВЛК

В Украине на фоне всеобщей мобилизации изменяются подходы к военному учету, и одним из наиболее чувствительных вопросов остается бронирование работников критически важных предприятий. В практике все чаще возникают ситуации, когда работодатели требуют от сотрудников обязательного прохождения военно-врачебной комиссии перед представлением документов на отсрочку.

Об этом сообщили юристы на портале " Юристы.UA ", комментируя обращение гражданина, который рассказал о давлении со стороны руководства. По его словам, на работе настаивают, чтобы он прошел ВЛК в ТЦК еще до включения в списки на бронирование.

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Специалисты подчеркивают: такие требования на практике случаются, однако они не имеют прямой юридической основы. Отсутствие отметки о прохождении ВЛК само по себе не блокирует процедуру бронирования. "Юридически отсутствие ВЛК не влияет на возможность получения бронирования. Если бронирование оформляется через действие, система пропускает заявку. Но работодатель может выдвигать свои внутренние требования", – объяснил адвокат Вячеслав Кирда.

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Эксперты добавляют, что цифровые механизмы значительно упростили процесс бронирования. Во время электронного оформления система проверяет прежде всего факт официального трудоустройства и наличие данных в военнообязанных реестрах. Отсутствие информации о ВЛК на этом этапе обычно не является основанием для отказа.

В то же время, юристы советуют учитывать нюансы конкретных ситуаций. Хотя закон не обязывает проходить медицинское освидетельствование исключительно для оформления бронирования, работодатели или отдельные внутренние процедуры предприятий могут создавать дополнительные требования, фактически вынуждающие работников самостоятельно решать, проходить ли ВЛК заранее.

Напомним, мы уже писали, как действовать, если поставили на учет в ТЦК в другом городе.

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