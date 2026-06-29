Какие б/у автомобили самые популярные в Украине: топ моделей

В мае украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Средний возраст таких автомобилей составлял 6,3 года, а лидером спроса стал Ford Escape — за месяц украинцы купили 410 таких машин.

Стоимость этой модели на рынке колеблется от примерно 7 900 до 27 000 долларов в зависимости от состояния и комплектации. Об этом сообщили в " Укравтопроме ".

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По структуре рынка подержанных автомобилей из США большинство приходится на бензиновые модели — 57%. Далее следуют электромобили с долей 21%, гибриды – 14%, дизельные авто – 5%, а машины с ГБО – 3%.

Среди других популярных моделей в мае также были: BMW X3 – 273 авто, Nissan Rogue – 264, Tesla Model Y – 254, BMW X5 – 240 единиц.

Спрос на Ford Escape остается стабильно высоким, но его цена существенно зависит от года выпуска, пробега и технического состояния. К примеру, авто 2022 года с пробегом около 107 тыс. км после ДТП предлагают примерно за 7 900 долларов. Аналогичные модели 2023 с меньшим пробегом могут стоить около 17 000 долларов, тогда как более сохраненные варианты этого же года выпуска доходят почти до 29 000 долларов.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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