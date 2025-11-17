Кому могут аннулировать военные пенсии: ответ Минобороны

В Украине военная пенсия для бывших военнослужащих назначается за выслугу лет, в случае инвалидности или после потери кормильца. В то же время, закон предусматривает ряд обстоятельств, при которых право на такие выплаты может быть утрачено. Ниже объясняем, в каких вариантах военнослужащий лишается способности получать пенсию.

В справочнике "Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", обнародованном на сайте Департамента социального обеспечения Минобороны, отмечено, что существуют три основных вида военных пенсий. Об этом сообщает Минобороны.

Пенсия за выслугу лет составляет от 50 до 70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности службы. Пенсия по инвалидности – от 40 до 100% выплат, при этом учитываются группа инвалидности и причина ее наступления. Пенсия в связи с потерей кормильца для членов семьи составляет 30–70% денежного довольствия, и ее размер также зависит от обстоятельств смерти военнослужащего.

В то же время есть две категории лиц, не имеющих права на военную пенсию. Это военнослужащие, которых лишили воинского звания, а также те, кого уволили со службы из-за приговора за умышленное преступление с использованием служебного положения или из-за административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Чтобы избежать потери пенсионных выплат, военнослужащим следует строго соблюдать условия службы и требования законодательства, поскольку даже один серьезный проступок может иметь длительные финансовые последствия.

