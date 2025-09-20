Пакет школьника: на что родители тратят больше всего средств

Украинцы, которые оформили "Действие.Карту" в "ПриватБанке" и получили средства в рамках государственной программы "Упаковка школьника", уже активно используют их для подготовки детей к школе.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в Facebook. В банке напомнили, что на 15 сентября 191 тысяча украинцев открыли спецсчета для участия в программе, а более 101 тысячи семей уже получили выплаты на общую сумму 505 млн гривен. Всего в "ПриватБанке" открыто 893 тысяч "Дія.Карток" для получения государственной помощи.

Родители отмечают, что благодаря программе подготовка первоклассников к учебному году стала гораздо проще. Основную часть средств они тратят на детскую одежду и обувь, а остальные — на канцтовары и школьные принадлежности.

Подать заявку на единовременную помощь в размере 5 тысяч гривен через "Действие" можно до 15 ноября 2025 года", получить средства может один из родителей или законный представитель первоклассника.

