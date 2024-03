Первая японская коммерческая ракета взорвалась сразу после запуска (видео)

Японская компания Space One осуществила свой первый шаг в направлении орбитальных пусков, испытав ракету Kairos. Однако миссия обернулась неудачей из-за взрыва, произошедшего во время ее запуска.

Видео дня

Ракета Kairos, высотой в 18 метров, составленная из четырех ступеней, взлетела с космодрома Кии в городе Кусимото на западе страны, 13 марта в 04:01 по киевскому времени. Полет внезапно прекратился спустя несколько секунд после того, как она поднялась со стартовой площадки. По сообщениям разработчиков, активировалась аварийная система, которая приостановила полет и повлекла за собой взрыв.

"Первая ракета Kairos выполнила процедуру прекращения полета во время шага 2. Сейчас мы подтверждаем подробную информацию о рейсе. … Просим прощения за то, что мы не смогли оправдать ожидания наших клиентов и всех, кто поддерживал нас, поскольку мы не смогли достичь своей миссии. Space One как можно быстрее расследует причину и возобновит запуски", — говорится в пресс-релизе компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой в мире самолет с размахом крыльев 117 метров совершил исторический полет (видео)

По последним данным, инцидент на космодроме не привел ни к каким разрушениям, также не были зафиксированы травм среди персонала. Огонь, вспыхнувший в результате падения фрагментов ракеты, был успешно потушен.

Ракета Kairos производства Space One, содержащая три ступени на твердом топливе и одну верхнюю степень на жидком топливе, предназначена для доставки грузов до 250 кг на низкую орбиту Земли. В случае удачных испытаний Space One могла бы стать первой японской частной компанией, достигшей орбиты. Кроме того, еще один японский стартап Interstellar Technologies намерен провести свой первый орбитальный запуск ракеты Zero в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !