Перша японська комерційна ракета вибухнула відразу після запуску (відео)

Японська компанія Space One здійснила свій перший крок у напрямку орбітальних пусків, випробувавши ракету Kairos. Проте, місія обернулася невдачею через вибух, що стався під час її запуску.

Ракета Kairos, висотою в 18 метрів, складена з чотирьох ступенів, злетіла з космодрому Кіі у місті Кусімото, що на заході країни, 13 березня о 04:01 за київським часом. Політ раптово припинився через кілька секунд після того, як вона піднялася зі стартового майданчика. За повідомленнями розробників, активувалася аварійна система, яка призупинила політ і спричинила вибух.

"Перша ракета Kairos виконала процедуру припинення польоту під час кроку 2. Зараз ми підтверджуємо детальну інформацію про рейс. … Просимо вибачення за те, що ми не змогли виправдати очкування наших клієнтів та всіх, хто підтримував нас, оскільки ми не змогли досягти своєї місії. Space One якнайшвидше розслідує причину ті відновить запуски", — сказано у пресрелізі компанії.

За останніми даними, інцидент на космодромі не призвів до жодних руйнувань, також не було зафіксовано травм серед персоналу. Вогонь, що спалахнув внаслідок падіння фрагментів ракети, було успішно загашено.

Ракета Kairos виробництва Space One, яка містить три ступені на твердому паливі та один верхній ступінь на рідкому паливі, призначена для доставки вантажів до 250 кг на низьку орбіту Землі. У разі вдалих випробувань, Space One могла б стати першою японською приватною компанією, що досягла орбіти. Крім того, ще один японський стартап Interstellar Technologies має намір провести свій перший орбітальний запуск ракети Zero у 2025 році.

