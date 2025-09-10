В каких случаях разрешено ехать на красный свет: ответ патрульной полиции

В Украине проезд на красный свет считается серьезным нарушением, за которое предусмотрен штраф в 510 гривен, а в отдельных случаях даже 1445 гривен с лишением водительских прав до одного года. В то же время существуют исключения, когда движение под запретный сигнал не наказывается.

Об этом пишет "Автотема". Если на перекрестке движение регулирует инспектор, приоритет имеют именно его жесты, даже если они противоречат светофоре. В такой ситуации проезд на красный считается законным. Другой случай – когда автомобиль въехал на перекресток на зеленый свет, но завершил маневр уже во время красного сигнала. Правила позволяют уволить проезжую часть, и это не является основанием для наказания. Также допускается продолжить движение, если резкое торможение перед светофором создает опасность аварии, например на скользкой дороге или во время движения на высокой скорости.

Читайте также: С ними можно сэкономить: топ автомобилей, которые мало "едят"

Впрочем, специалисты отмечают, что эти исключения не означают, что можно игнорировать правила. Все другие случаи проезда на красное представляют серьезную угрозу безопасности и могут иметь трагические последствия.

Раньше мы рассказывали о топ самых надежных автомобилей "гибрид".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!