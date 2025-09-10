У яких випадках дозволено їхати на червоне світло: відповідь патрульного поліції

В Україні проїзд на червоне світло вважається серйозним порушенням, за яке передбачено штраф у 510 гривень, а в окремих випадках — навіть 1445 гривень із позбавленням водійських прав до одного року. Водночас існують винятки, коли рух під заборонний сигнал не карається.

Про це пише "Автотема". Якщо на перехресті рух регулює інспектор, то пріоритет мають саме його жести, навіть якщо вони суперечать світлофору. У такій ситуації проїзд на червоне вважається законним. Інший випадок — коли автомобіль в’їхав на перехрестя на зелене світло, але завершив маневр уже під час червоного сигналу. Правила дозволяють звільнити проїжджу частину, і це не є підставою для покарання. Також допускається продовжити рух, якщо різке гальмування перед світлофором створює небезпеку аварії, наприклад, на слизькій дорозі чи під час руху на високій швидкості.

Втім, фахівці наголошують: ці винятки не означають, що можна ігнорувати правила. Усі інші випадки проїзду на червоне становлять серйозну загрозу безпеці та можуть мати трагічні наслідки.

