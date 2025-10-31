В каком транспорте люди с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд

Лица с инвалидностью, дети с особыми потребностями и их сопровождающие (не более одного человека) имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме метро и такси, а также во всех видах пригородного транспорта. Для использования льготы необходимо иметь соответствующее удостоверение или справку.

Дети с инвалидностью и взрослые с первой или второй группой инвалидности по зрению или с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также их сопровождающие могут бесплатно пользоваться и метрополитеном. Об этом рассказали специалисты сайта "Бесплатной юридической помощи".

Кроме того, в период с 1 октября по 15 мая указанные категории лиц имеют право на 50% скидку на проезд по внутренним маршрутам воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. Льготные перевозки осуществляются всеми транспортными предприятиями, независимо от формы собственности.

Законодательство гарантирует, что пассажир с льготой может воспользоваться правом на безвозмездный проезд, предъявив соответствующее водительское удостоверение. Перевозчик не имеет права отказать в таком перевозке без законных оснований. Любые попытки ограничить право на льготный проезд или ссылаться на отсутствие свободных льготных мест являются нарушением.

За необоснованный отказ в перевозке льготных пассажиров предусмотрена административная ответственность: штрафы налагаются как на водителей, так и на перевозчиков. В случае нарушения права на проезд рекомендуется сразу обращаться в полицию, а также подавать жалобу в территориальное управление Укртрансбезопасности или на горячую линию службы. При необходимости подобные действия можно обжаловать и в суде.

Предприятия, предоставляющие транспортные услуги, обязаны обеспечить доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью, это касается транспорта, вокзалов, станций и других объектов.

