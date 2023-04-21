Зачем люди скрещивают пальцы, когда лгут: народные приметы и предрассудки

Скрещивание пальцев при лжи – это распространенное поверье, вызывающее множество вопросов. Почему именно пальцы, и почему люди находят удобным использовать этот жест во время лжи?

Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги

Существует несколько теорий, объясняющих происхождение этого поверья. Одна из них связана с тем, что известно, что во время лжи уровень тревоги и напряжения у человека растет. Скрещивание пальцев может помочь снизить этот уровень тревоги, поскольку такой жест может вызвать чувство безопасности и стабильности.

Одна из таких примет говорит о том, что когда мы скрещиваем пальцы, мы презираем дьявола, оказывающего влияние на наши слова и действия. Верование связано с христианской традицией и считается, что когда человек сквозь скрещенные пальцы говорит ложь, дьявол не может услышать его слова и не может повлиять на него.

Видео дня

Другая примета связана с верованием, что когда мы скрещиваем пальцы, то нам не стоит бояться божьей кары за наши лживые слова. Согласно этой вере, скрещение пальцев является своеобразным знаком, сигнализирующим нам о том, что мы можем говорить все, что хотим, не боясь божьей кары.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Другая теория отмечает, что скрещивание пальцев может служить средством сохранения энергии и концентрации внимания. При лжи человек может чувствовать неуверенность, что в свою очередь может повлиять на его движения. Скрещивание пальцев может помочь сосредоточиться на правде и сохранить энергию для дальнейшего изложения достоверной информации.

Также можно считать, что скрещивание пальцев может иметь свои корни в психологическом факторе. Многие считают, что этот жест помогает им избежать ответа на вопросы, заставить другого человека верить во ложь или просто придать им более определенный вид.

В любом случае важно знать, что скрещивание пальцев не может помочь воплотить ложь в реальность. Напротив, использование этого жеста может только усилить чувство собственной неуверенности и подозрительности окружающих.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!