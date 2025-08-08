Арбузы стремительно дешевеют: когда покупать и как не прогадать с выбором

В Украине фиксируется резкое понижение цен на арбузы. По состоянию на конец июля стоимость арбузов снизилась почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщили в эфире телемарафона "Единые новости". Сейчас за килограмм этой ягоды на оптовых рынках просят около 14 гривен. Основной причиной такой динамики эксперты называют одновременное массовое созревание бахчевых из-за жаркой погоды.

По оценкам аграрных аналитиков цены могут снизиться еще больше. В то же время специалисты предупреждают: арбузы этого года могут уступать по сочности и сладости предыдущим урожаям из-за длительной засухи в южных областях страны.

Цены на арбузы в украинских супермаркетах.

На сегодняшний день в сети АТБ арбуз продается по 17,89 грн за килограмм, а бессемянной вариант стоит 29,95 грн/кг.

В супермаркетах Novus цена арбуза составляет 19,99 грн за килограмм. Органический арбуз этой сети обойдется в 34,99 грн/кг, а сорт "Торпеда" – 39,99 грн/кг.

В сети ЭКО-маркет популярный арбуз доступен за 19,90 грн/кг. Сорт "Огонек" в этих супермаркетах можно приобрести за 29,90 грн/кг.

Как правильно выбрать арбуз

Заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Роман Петров отмечает соблюдение правил безопасности при выборе арбуза.

Плод должен быть целым, с твердой кожурой без трещин и повреждений. Желтое пятно на нижней части свидетельствует о том, что арбуз вызревал на поле. Эксперт советует избегать разрезанных ягод или продаваемых с автомобилей или стихийных рынков.

При покупке арбузов в супермаркетах следует обращать внимание на правильную маркировку – дату разрезания, условия хранения, а также требовать документы, подтверждающие происхождение продукта и результаты лабораторных исследований.

В столице на официальных рынках работают лаборатории, где продавцы обязаны делать экспресс тест на содержание нитратов. Допустимый уровень нитратов в арбузах – не более 60 мг/кг.

Превышение этой нормы может привести к отравлению, особенно опасному для детей до шести лет, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом.

