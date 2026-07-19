Без стерилизации и хлопот: рецепт салата из огурцов на зиму

Если сезон огурцов в самом разгаре, пора пополнить запасы на зиму ароматной овощной консервацией. Салат из хрустящих огурцов в густой томатной заливке с луком, чесноком и специями получается сочным, насыщенным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или гарнир.

Большой плюс рецепта – готовый салат не нужно дополнительно стерилизовать в банках, что значительно экономит время. Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Ингредиенты

огурцы – 4 кг (в нарезанном виде);

спелые помидоры – 2,5 кг;

репчатый лук - 1 кг;

чеснок – 100 г;

сахар - 200 г;

соль - 30 г;

гвоздика – 4 бутона;

черный перец горошком – 30 шт.;

молотый острый красный перец – 1 ч. л.;

молотая корица - ⅓ ч. л.;

уксус 9% - 150 мл;

рафинированное масло – 200 мл;

петрушка – 1 большой пучок.

Способ приготовления

Сначала огурцы залейте холодной водой на 3-5 часов. После этого обрежьте кончики и нарежьте большими кубиками. Помидоры измельчите с помощью мясорубки. Лук нарежьте кубиками, а чеснок мелко порубите. Перелейте томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, после чего добавьте соль, сахар, растительное масло, гвоздику, черный перец и корицу. Всыпьте лук и чеснок. Когда масса снова закипит, варите ее примерно 20 минут. Затем влейте уксус, добавьте огурцы и тушите еще около 20 минут, пока они не изменят цвет. За пять минут до приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку и хорошо перемешайте. Готовый горячий салат сразу разложите в предварительно простерилизованные банки, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Хранить заготовку рекомендуется в холодном и черном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно 13 пол-литровых банок салата.

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