В Украину лопнет ненастье с ветрами 15-20 м/с: прогноз погоды на 26 мая

Во вторник, 26 мая, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Из-за опасных метеорологических явлений в стране объявили желтый уровень опасности.

Читайте также: Синоптикиня сообщила, когда в Украине потеплеет: ждать осталось недолго

Такая погода может усложнить работу транспорта, энергетических и коммунальных служб. Единственным регионом, который минует штормовое предупреждение, станет Закарпатская область. Там сильных порывов ветра не прогнозируют, а температура воздуха поднимется до +27…+29 градусов.

Напомним, мы уже писали, когда в Украину придет летняя жара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!