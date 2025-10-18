Будьте внимательны: назван самый ядовитый гриб, произрастающий в Украине

В Украине начался сезон грибов, поэтому эксперты призывают собирателей быть максимально осторожными. Даже один ядовитый гриб в корзине может стать причиной тяжелого отравления или смерти. Биолог Ростислав Шикула и другие специалисты отмечают — нельзя пробовать или брать грибы, в безопасности которых вы не уверены.

Сходство с известными съедобными видами или "проверка на запах" не гарантируют, что гриб не содержит смертельно опасных токсинов. Среди самых опасных видов, которые встречаются в украинских лесах, — бледная поганка, сатанинский гриб, а также ложные опята и лисички. Об этом пишет УНИАН.

Самый опасный гриб – бледная поганка

Биологи отмечают, что бледная поганка (Amanita phalloides) считается самым ядовитым грибом в мире. В ее составе содержатся мощные токсины – аматоксины, поражающие печень, почки и нервную систему. Эти вещества не разрушаются даже при варке, жарке или сушке, поэтому ни один способ кулинарной обработки не делает гриб безопасным.

Для взрослого человека смертельной может быть доза около 30 граммов, а для ребенка даже меньше. Симптомы отравления появляются через несколько часов и включают сильную тошноту, рвоту, боль в животе, судороги, понос и нарушение работы печени. Без своевременной медицинской помощи последствия часто роковые.

Читайте также: Как понять, что грибы испортились: 5 основных признаков

Как распознать бледную поганку: Ее часто путают с зеленой сыроежкой или шампиньоном, ведь цвет шляпки может походить. Однако у поганки есть несколько характерных признаков: под шляпкой расположена "юбочка" (кольцо), а у основания ножки — белый мешочек (вольво). Чтобы увидеть его, гриб нужно не срезать, а выкрутить из земли целиком.

Ненастоящие опята – еще одна скрытая опасность

Привычные для многих опята также имеют ядовитых двойников. Ненастоящие опята обычно имеют более яркую окраску — от оранжевой до серно-желтой, тогда как съедобные имеют более спокойные, коричневые тона. У них отсутствует "юбочка" на ножке, а шляпка гладкая и блестящая, без чешуек.

Важно помнить, что запах или внешняя привлекательность не могут являться критерием безопасности. Отравление ложными опятами может иметь такие же тяжелые последствия, как и отравление бледной поганкой.

Главное правило грибника

Каждый съедобный гриб имеет своего ядовитого двойника. Поэтому никогда не собирайте грибы, в которых вы не уверены полностью. Если у вас нет достаточного опыта, делайте это только вместе с опытными грибниками или совсем откажитесь от "тихой охоты". Помните – даже один ошибочный выбор может стоить жизни.

Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!