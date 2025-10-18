Будьте уважні: названо найотруйніший гриб, який росте в Україні

В Україні розпочався сезон грибів, тож експерти закликають збирачів бути максимально обережними. Навіть один отруйний гриб у кошику може стати причиною тяжкого отруєння або загибелі. Біолог Ростислав Шикула та інші фахівці наголошують — не можна куштувати чи брати гриби, у безпечності яких ви не впевнені.

Схожість із відомими їстівними видами або "перевірка на запах" не гарантують, що гриб не містить смертельно небезпечних токсинів. Серед найнебезпечніших видів, які трапляються в українських лісах, — бліда поганка, сатанинський гриб, а також несправжні опеньки й лисички. Про це пише УНІАН.

Найнебезпечніший гриб — бліда поганка

Біологи наголошують, що бліда поганка (Amanita phalloides) вважається найотруйнішим грибом у світі. У її складі містяться потужні токсини — аматоксини, які вражають печінку, нирки та нервову систему. Ці речовини не руйнуються навіть під час варіння, смаження чи сушіння, тому жоден спосіб кулінарної обробки не робить гриб безпечним.

Для дорослої людини смертельною може бути доза близько 30 грамів, а для дитини — навіть менше. Симптоми отруєння з’являються через кілька годин і включають сильну нудоту, блювання, біль у животі, судоми, пронос і порушення роботи печінки. Без своєчасної медичної допомоги наслідки часто є фатальними.

Також читайте: Як зрозуміти, що гриби зіпсувались: 5 основних ознак

Як розпізнати бліду поганку: Її часто плутають із зеленою сироїжкою або шампіньйоном, адже колір капелюшка може бути схожим. Проте у поганки є кілька характерних ознак: під капелюшком розташована "спідничка" (кільце), а біля основи ніжки — білий мішечок (вольва). Щоб побачити його, гриб потрібно не зрізати, а викрутити із землі повністю.

Несправжні опеньки — ще одна прихована небезпека

Звичні для багатьох опеньки також мають отруйних двійників. Несправжні опеньки зазвичай мають більш яскраве забарвлення — від жовтогарячого до сірчано-жовтого, тоді як їстівні мають спокійніші, коричневі тони. У них відсутня "спідничка" на ніжці, а капелюшок гладенький і блискучий, без лусочок.

Важливо пам’ятати, що запах або зовнішня привабливість не можуть бути критерієм безпеки. Отруєння несправжніми опеньками може мати такі ж тяжкі наслідки, як і отруєння блідою поганкою.

Головне правило грибника

Кожен їстівний гриб має свого отруйного двійника. Тому ніколи не збирайте гриби, у яких ви не впевнені на сто відсотків. Якщо у вас немає достатнього досвіду, робіть це лише разом із досвідченими грибниками або зовсім відмовтеся від "тихого полювання". Пам’ятайте — навіть один помилковий вибір може коштувати життя.

Нагадаємо, ми вже писали, чи справді потрібно чистити та мити гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!