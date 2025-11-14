Часть студентов может потерять право на отсрочку: о ком идет речь

В Украине идет мобилизация, и уже в этом месяце часть студентов может потерять действующую отсрочку. Хотя дневная форма обучения обычно гарантирует защиту от призыва, в ноябре 2025 года будут действовать исключения, затрагивающие определенные категории соискателей образования.

Студенты, которые учатся на дневной форме и получают свое первое высшее образование, имеют право на отсрочку на период военного положения. Об этом пишет Новости.LIVE.

Это правило работает, если образование получается непрерывно после школы или колледжа, если лицо не проходило военной службы, не обучалось на военной кафедре и должно надлежащим образом оформленную отсрочку в ТЦК или в системе "Резерв+".

Во время каникул таких студентов мобилизовать не могут. Однако существует промежуток между получением диплома бакалавра и зачислением на магистратуру, когда отсрочка временно перестает действовать. В этот период студенты особенно уязвимы к получению повестки, если официально не восстановили статус.

Больше рискуют потерять отсрочку те, кто не обновил документы в системе "Резерв+" или не продлил ее вовремя. Студенты заочной и вечерней форм не имеют права на отсрочку, поэтому они также подлежат мобилизации. Не сохраняется это право и за теми, кто получает второе или третье высшее образование независимо от уровня. Потеря отсрочки автоматически происходит и при отчислении из университета.

В ноябре механизм подтверждения права на отсрочку работает в автоматическом режиме через приложение "Резерв+" или ЦНАП без необходимости лично посещать ТЦК. Бумажные справки больше не нужны – их заменяет электронный документ. Автоматическое продолжение применяется к студентам дневной формы, интернам, аспирантам и докторантам, обучающимся без перерывов. Массовое обновление документов запланировано на 5 ноября 2025 г., после чего в приложении должно появиться соответствующее уведомление.

Отдельная норма относится к студентам медицинских и фармацевтических специальностей. С июля 2025 г. действует закон, обязывающий их проходить военную подготовку. После завершения курса они получат статус офицеров запаса и могут быть призваны даже во время дальнейшего обучения. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г., а перечень специальностей и количество призывников будет определять Министерство обороны.

