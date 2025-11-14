Частина студентів може втратити право на відстрочку: про кого йдеться

В Україні триває мобілізація, і вже цього місяця частина студентів може втратити чинну відстрочку. Хоча денна форма навчання зазвичай гарантує захист від призову, у листопаді 2025 року діятимуть винятки, які торкнуться певних категорій здобувачів освіти.

Студенти, які навчаються на денній формі та отримують свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку на період воєнного стану. Про це пише Новини.LIVE.

Це правило працює, якщо освіта здобувається безперервно після школи чи коледжу, якщо особа не проходила військової служби, не навчалася на військовій кафедрі та має належно оформлену відстрочку в ТЦК або в системі "Резерв+".

Під час канікул таких студентів мобілізувати не можуть. Однак існує проміжок між отриманням диплома бакалавра і зарахуванням на магістратуру, коли відстрочка тимчасово перестає діяти. У цей період студенти особливо вразливі до отримання повістки, якщо офіційно не поновили статус.

Найбільше ризикують втратити відстрочку ті, хто не оновив документи в системі "Резерв+" або не продовжив її вчасно. Студенти заочної та вечірньої форм не мають права на відстрочку взагалі, тому вони також підлягають мобілізації. Не зберігається це право і за тими, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, незалежно від рівня. Втрата відстрочки автоматично відбувається й у разі відрахування з університету.

У листопаді механізм підтвердження права на відстрочку працює в автоматичному режимі через застосунок "Резерв+" або ЦНАП, без необхідності особисто відвідувати ТЦК. Паперові довідки більше не потрібні — їх замінює електронний документ. Автоматичне продовження застосовується до студентів денної форми, інтернів, аспірантів і докторантів, які навчаються без перерв. Масове оновлення документів заплановано на 5 листопада 2025 року, після чого у застосунку має з’явитися відповідне сповіщення.

Окрема норма стосується студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. З липня 2025 року діє закон, який зобов’язує їх проходити військову підготовку. Після завершення курсу вони отримають статус офіцерів запасу та можуть бути призвані навіть під час подальшого навчання. Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року, а перелік спеціальностей і кількість призовників визначатиме Міністерство оборони.

