Часть украинцев получает 50% скидки на автогражданку: кого это касается

Украинские ветераны и лица, получившие инвалидность в результате войны, смогут оформлять автогражданку (полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств) – за полцены. Эта инициатива станет частью новой государственной политики поддержки ветеранов, которая также охватывает помощь людям с потерей зрения и облегчение доступа к реабилитационным средствам.

Об этом заявила премьер Юлия Свириденко после заседания правительства 27 августа, где был одобрен законопроект, определяющий основы ветеранской политики. Документ содержит 11 ключевых решений, среди которых – четкое определение статуса ветеранов и членов их семей, а также гарантии комплексной поддержки: медицинской, образовательной, социальной и правовой.

Основные положения включают:

создание специализированных пространств для ветеранов;

запуск адаптационной программы для потерявших зрение;

упрощенный доступ к инвалидным коляскам, белым тростям и другим реабилитационным средствам;

бесплатное стоматологическое лечение для иностранных военных, служащих или служивших в рядах ВСУ.

"Отдельно решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", – отметила Свириденко.

Льгота вступает в силу с 2025 года и будет актуальной в течение всего периода военного положения, а также еще 12 месяцев после его завершения. Для лиц, получивших инвалидность в результате войны, скидка становится бессрочной – при условии соблюдения определенных критериев.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо:

иметь автомобиль с объемом двигателя не более 2500 куб. см или электромотором мощностью до 100 кВт;

управление должно осуществляться только собственником или другим лицом, также имеющим право на льготу;

транспорт не должен использоваться для получения прибыли (в частности, перевозки пассажиров или грузов).

Для получения компенсации следует соблюдать следующие правила:

автомобиль должен быть зарегистрирован на лицо, имеющее право на льготу;

транспорт не должен использоваться в коммерческих целях;

компенсация предоставляется только на один автомобиль;

пользование разрешено только льготнику или другому лицу с аналогичным статусом;

нарушение условий – например, передача управления посторонним или предоставление ложной информации – лишает права на компенсацию в будущем.

Финансирование страхования будет осуществляться за счет государственного бюджета в соответствии с механизмом, утвержденным правительством. Кабинет Министров имеет полномочия определять как процедуру, так и объем компенсаций для отдельных групп лиц, имеющих право на льготную оплату – 50% скидку.

