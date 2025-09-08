'Для нас выживание – это победа' – Зеленский ответил, что он считает победой для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что главной победой Украины является ее способность сохранить независимость и выстоять как самостоятельное государство. Отвечая на вопрос журналистов о том, какой он видит победу для страны, глава государства подчеркнул: "Цель Путина – полностью оккупировать Украину. Для него это означало бы победу. Но пока ему это не удалось, преимущество на нашей стороне. Для нас выживание – это уже победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, государство и независимость".

Об этом сообщает ABC News. Кроме того, Зеленский прокомментировал недавнюю встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, это событие принесло российскому лидеру то, к чему он стремился:

"Жаль, что Украины там не было. Думаю, президент Трамп дал Путину именно то, чего он добивался — встреча с президентом Соединенных Штатов. И, к сожалению, он этого не добился".

