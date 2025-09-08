'Для нас виживання - це перемога' - Зеленський відповів, що він вважає перемогою для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що головною перемогою України є її здатність зберегти незалежність і вистояти як самостійна держава.Відповідаючи на запитання журналістів про те, якою він бачить перемогу для країни, глава держави наголосив: "Мета Путіна – повністю окупувати Україну. Для нього це означало б перемогу. Але поки йому це не вдалося, перевага на нашому боці. Для нас виживання – це вже перемога, адже ми зберігаємо свою ідентичність, державу та незалежність".

Про це повідомляє ABC News. Крім того, Зеленський прокоментував недавню зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. За його словами, ця подія принесла російському лідеру те, чого він прагнув:

"Шкода, що України там не було. Думаю, президент Трамп дав Путіну саме те, чого він так домагався — зустріч із президентом Сполучених Штатів. І, на жаль, він цього домігся".

