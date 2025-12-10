До 100 гривен за десяток: в Украине катастрофически дорожают яйца

В канун новогодних праздников украинский рынок продуктов показывает неравномерную динамику: яйца и курятина вырываются вперед по росту, в то время как молочные продукты испытывают заметные колебания. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в декабре цены на продукты подскочат на 7–10% из-за предпраздничного ажиотажа и расходов на генераторы для хранения — это превысит общую инфляцию.

Яйца могут составить 80–100 грн за десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), свинина — 300 грн/кг (+20 грн). После праздников, в январе цены стабилизируются или упадут, особенно жирные молочные продукты — на 30–35%. Об этом пишет "Фокус".

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса отмечает постепенный рост курятины на 2–6% в зависимости от части: за месяц филе прибавило 2% до 244 грн/кг, бедро — 6% до 146 грн/кг, тушка стоит 119–127 грн/кг. Предложение на рынке достаточно, производители не заинтересованы в искусственном разогреве, поэтому резкого скачка перед праздниками не ожидается.

Эксперты объясняют колебания военными рисками и сезонным спросом, поднимающим отдельные группы товаров на 7–10%. В январе ситуация успокоится. Пока стоит воспользоваться скидками до 15 декабря: покупайте мясо для заморозки, консервы, сухие продукты. После 20 декабря мясо и деликатесы, вероятно, подорожают, а молочка удержится на текущем уровне.

