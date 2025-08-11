Долг более 100 тысяч: кто из украинцев может получить неожиданную платежку за газ

Один необдуманный поступок – и вы рискуете остаться без газа, да еще и получить счет на десятки тысяч гривен. Какие нарушения чаще всего фиксируют газовые службы – узнаете ниже.

Больше всего штрафов налагают за самовольное вмешательство в газовую систему. Такое подключение не только противоречит закону, но и представляет серьезную угрозу: утечка газа может привести к отравлению или даже к фатальным последствиям. Об этом пишет UApirtal со ссылкой на "Газпром".

Газовики отмечают, что обнаружить несанкционированное подключение достаточно просто – операторы быстро реагируют на внезапные колебания объемов потребления или проводят проверки на герметичность трубопроводов. Поэтому скрыть вмешательство не получится.

Незаконное подключение газа: каковы последствия?

В случае выявления самовольного подключения, потребителю начислят объем газа, который не учитывался, за период от полугода до двух лет – или с момента приобретения недвижимости. Во многих случаях сумма штрафа может превысить 100 000 гривен.

Газоснабжение будет прекращено. Восстановить его можно только после полного погашения задолженности и прохождения официальной процедуры подключения. Для этого нужно будет получить технические условия и согласовать проект до оплаты услуг оператора ГРМ.

